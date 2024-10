Cartas de lectores: CNT cobra sin dar servicios

Desde algunos meses mi línea telefónica convencional está callada, no recibo ni puedo hacer llamadas. Me he dirigido varias veces a la agencia Boyacá de CNT a reclamar y siempre me contestan que ya están arreglando, que en pleno centro fue robado un cable telefónico importante y que están instalando el cable de fibra óptica, entre otras argumentaciones inverosímiles.

Solicité que me exoneren de la facturación de servicios que no están dando y me contestaron que han tramitado mi solicitud y que no tengo que pagar, pero acabo de recibir una factura por servicios de dos meses. Averiguando por la vecindad varios usuarios me confirmaron lo mismo y algunos ya con medio año. ¿A quién llama la atención este comportamiento? La electricidad y la telefonía son de las de mayor vergüenza en la historia ecuatoriana moderna. ¿Qué conclusiones sacar de este despelote más reciente de CNT? Cualquier institución nos puede facturar lo que le da la gana, como si fuera una nueva modalidad de extorsión.

El personal de CNT, bien maquillado, es nada más que víctima obediente del reparto politiquero y sus administradores, meros lacayos al servicio del mandamás de turno. Detrás de todo están las transnacionales neoliberales telefónicas que desbaratan Emetel, Inetel, CNT... Se instalan en los campos que han destruido, eliminando lo convencional. Desaparece lo digital en guerra orbital y nos quedaremos sin comunicación. Tendremos que aprender de los indígenas a comunicarnos mediante tambores, conchas o chasquis.

Federico P. Koelle D.