Cartas de lectores: El mismo circo, diferentes actores

Estos payasos que forman parte de la actual Asamblea Nacional son los mismos que estuvieron en la anterior, cuando se dio la muerte cruzada, en su gran mayoría, con unos cuantos cambios; la mayoría son los mismos. El mismo circo, de la revolución ciudadana, que ahora preside varias comisiones, entre ellas la de fiscalización.

Se procedió al nombramiento de la presidenta del Consejo de la Judicatura por parte del CPCCS y luego se nombró para el mismo cargo a un presidente. Es decir: para lo mismo (de un día para otro), pero ahora son dos personas diferentes. ¿Qué es esto, un nuevo acto del mismo circo? Por qué razón, señores, no hacen una consulta popular para que les pregunten a los ecuatorianos: (1) si están de acuerdo o no en que se mantengan a los actuales asambleístas, y acerca de si deben cambiarse las condiciones para serlo: estudios, experiencia, sin causas penales pendientes. (2) Si están de acuerdo o no en que siga existiendo ese organismo burocrático llamado CPCCS. (3). Que devuelvan lo robado, recibido por coimas y sobornos aquellos políticos que han sido sentenciados y que están en cárceles del Ecuador.

Este país no va a cambiar si no se hacen las modificaciones sugeridas. Después los analistas -políticos y económicos- que hay por montones en este país, aquellos que dan conferencias magistrales, preguntan y dicen: ¿por qué no viene la inversión extranjera al país? ¿Por qué no hay fuentes de empleo dignas en el país? ¿Por qué los ecuatorianos se van huyendo de este país? ¿Por qué los negocios creados por emprendedores no duran actualmente? Y mientras tanto, la delincuencia sigue imparable en Ecuador.

Roberto Flores