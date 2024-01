Cartas de lectores: Otras causas del déficit fiscal

Muy oportuno el artículo publicado en Diario EXPRESO el día 19 del presente, del Sr. Bernardo Tobar Carrión: “¿IVA, ICE, aranceles? No: 567”, en el que muy acertadamente describe que existen en el país 567 entidades públicas que se nutren de los contribuyentes, con estructuras parasitarias de jefes, asesores, sableadores, correveidiles y pájaros de toda pluma”. Seguro que de estas, no más de 67 serán de utilidad y servicio a la ciudadanía, las demás 500 serán de burócratas pipones que entrarían a las mismas por compadrazgos o fines políticos, que fue lo normal en la década saqueada correísta. ¿Cuánto le cuesta esta nómina al Estado, en salarios, viáticos, infraestructura, arriendo de locales, bonificaciones, etc., etc.? Asimismo, recuerdo que un articulista de El Comercio hace unos tres años comentaba sobre la famosa burocracia dorada, donde más de 38.500 burócratas percibían sueldos de 5.000 a 8.500 dólares por mes, lo cual en parte fue corroborado hace no más de unas semanas, cuando se publicó que en la CNT había burócratas que percibían este nivel de remuneraciones. Es algo escalofriante cómo se dilapidan los pocos recursos con que cuenta el Estado, lo que hace imposible que el país avance y prospere, ya que ningún gobierno se atreve a poner coto a esta dilapidación. No hay presupuesto que resista y lo único que se le ocurre al Gobierno como tabla de salvación es castigar al pueblo con más impuestos y tributos, en lugar de poner orden y decretar por ejemplo que el tope de sueldos sea de $3.500/mes, aparte de suprimir esas 500 o más instituciones que solo son un estorbo y que duplican funciones de los ministerios respectivos.

Francisco Terán