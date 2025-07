Cartas de lectores: La castración química en el Ecuador

La castración química como sanción obligatoria para violadores en el COIP no es viable sin una reforma constitucional rigurosa. El proyecto enfrenta obstáculos jurídicos por afectar derechos fundamentales y contravenir estándares internacionales. Se requiere respaldo científico sólido y un enfoque integral del delito, no como una medida punitiva aislada. Actualmente, el COIP no contempla la castración química como sanción para delitos sexuales.

Las penas se centran en reclusión y medidas de seguridad (inhabilitaciones, tratamientos). Para incluirla sería necesario reformar varias disposiciones: Principio de legalidad penal (art. 76 COIP): las penas deben estar expresamente previstas. Derecho a condiciones dignas y prohibición de tratos crueles (art. 66.5 Constitución). La castración química, aunque no quirúrgica, requeriría legitimación constitucional previa. Jurisprudencia de la Corte Constitucional:

a) Dictamen previo: el proyecto enviado el 11 de julio de 2025 requiere dictamen conforme al art. 442 de la Constitución para avanzar en el Legislativo.

b) Protección de integridad y dignidad: en el Dictamen 8-24RC/24, la Corte indicó que toda medida que afecte derechos fundamentales debe estar debidamente justificada.

c) Derechos sexuales y reproductivos: en casos como 0318PJOCC y 1318CN/21, la Corte ha defendido la integridad sexual y el derecho a decidir sobre la sexualidad, incluso en contextos penales.

d) Régimen de libertades: en diciembre de 2023 se ratificó que las restricciones a libertades para los condenados por delitos graves son válidas siempre que se ajusten a principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. Barreras judiciales clave: reforma constitucional previa. Sin dictamen favorable, no puede continuar.

Trato cruel: podría considerarse inconstitucional. Proporcionalidad: requiere justificación científica, objetivo legítimo y proporcionalidad. Jurisprudencia restrictiva: la Corte limita las intervenciones que afecten la integridad corporal o la rehabilitación.

Conclusión: incluir la castración química en el COIP exige una reforma constitucional aprobada por la Corte. La jurisprudencia prioriza derechos como la integridad física y sexual, la dignidad y la rehabilitación. Como está planteada, la sanción enfrentará objeciones constitucionales y también por estándares internacionales.

Elio Roberto Ortega Icaza