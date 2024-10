Cartas de lectores: Casos incomprensibles

Me parece absurdo que en un país tan pequeño, con apenas 13 millones de votantes se presenten 17 candidatos a la presidencia, creando movimientos políticos improvisados, sin fundamento ideológico, representados por personas sin trayectoria; algunos totalmente desconocidos, sin conocimientos idóneos como para asumir una responsabilidad tan grande. ¿Será que el objetivo es dividir a la población votante? ¿Que su interés es económico para ‘utilizar’ el presupuesto asignado? Otra cosa incomprensible es el trabajo de los asambleístas, no se sabe o no se entiende qué es lo que hacen. Además de los conflictos de oposición, porque se oponen a todo, llaman a juicios políticos; ¿para qué? Transforman las reuniones de las comisiones, como la de Fiscalización, en verdaderos mercados por los gritos y gesticulaciones. ¿Qué hacen? Otro aspecto incomprensible es la deserción tan grande en educación. ¿Será la situación económica, falta de autoridad de padres a hijos, o de motivación adecuada de los docentes a niños y adolescentes? Hasta en el plano de amistad se da por finalizada una comunicación de años, sin explicación.

Sonia Ximena Artieda Maruri