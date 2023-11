Cartas de lectores | Carta al elegido: Daniel Noboa Azín

El 15 de octubre, el pueblo te favoreció con el voto, y te entregó el poder, para que rijas nuestro destino. El día que seas investido como presidente constitucional de la República te tocará hacer uso de ese poder. Te ruego lo ejerzas con la firmeza que amerita cuando se toman decisiones con voluntad social y política, por duras que estas sean. Solo espero no te dejes arrinconar por aquella tan cacareada palabra: gobernabilidad, la cual solo ha servido para el reparto del Estado. La gobernanza de la nación se consigue con la determinación del presidente que se ampara en sus mandantes. Si la Asamblea no te deja trabajar, ignórala, pero no te dejes chantajear, porque si lo permites pasarías a ser otro secuestrado por la corrupción. Tu objetivo principal debe ser la seguridad del país y su gente, pero si los jueces, policías y militares no te ayudan, convoca a tus mandantes para juntos hacer respetar tus mandatos, tus decretos. Si algo quieres consultar a tu pueblo, sé prudente pero duro y exigente. No permitas por favor, que tus asesores que, queriendo aprovechar el cuarto de hora, salgan a dar declaraciones, que por muy buenas que sean, en momentos políticos solo incendian la nación. Este pueblo no quiere dádivas, solo ansía educación para sus hijos, salud de calidad y seguridad para vivir y trabajar en paz.

Que Dios guíe tus pasos y bendiga al Ecuador.

Juan Francisco Idrovo Martínez