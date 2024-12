Cartas de lectores: Carta al alcalde de Quito

Una buena gestión requiere de un líder: inteligente, decente, con criterio, sentido común y buen gusto. Administrar la capital de la República, Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es cualquier cosa, es difícil. Debe hacérselo con eficiencia (capacidad para lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos). Son muchas las necesidades y hay pocos recursos. Lo que voy a pedir al alcalde del DMQ tiene que ver, fundamentalmente, con el buen criterio y buen gusto: 1) hace varios días ya, se terminó el arreglo de la Av. Almagro, entre las Av. República y Orellana; sin embargo no arreglaron los parterres orientales . 2) La calle A que sale del barrio Quito Tenis pasa por la Av. Carvajal y llega a la Mariscal Sucre; el último tramo también es de doble vía, pero desde hace mucho tiempo no se han pintado las señales correspondientes; hay conductores, que viniendo de sur a norte en la Occidental, giran por esta vía. Debería analizarse la posibilidad de facilitar esta maniobra con señalética y alguna pequeña obra. Últimamente en este lugar hay un comercio que tiene muchos clientes. 3) La Av. Galo Plaza Lasso debería tener prioridad para su arreglo, es muy transitada y de alguna manera es la entrada a la capital. 4) Visité el Centro Histórico, hice de guía turístico a una persona que vino a conocer Quito; me dio pena cómo está descuidado, había muchos perros callejeros alrededor de Carondelet y la Plaza de la Independencia. Hay mucho por hacer para recuperar la belleza y majestuosidad de este emblemático lugar...

Francisco Almeida Caviedes