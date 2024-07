Cartas de lectores: Carta abierta al presidente Daniel Noboa

Muy comedidamente debo comunicarle que desde 2023, el calificado “grupo prioritario” de los adultos mayores, que regularmente recibíamos la denominada Devolución del IVA, hemos dejado de percibirla. Ese dinero servía para paliar las necesidades más apremiantes. Usted debe saber que cerca del 80 % de jubilados del IESS recibimos entre 200, 300 y 400 dólares mensuales por pensión de vejez; no alcanza ni para comprar el tercio de la canasta básica mensual, menos aún si debemos pagar arriendo, servicios básicos, préstamos quirografarios, compra de medicamentos costosos que no nos provee el IESS, etc., razones por las que muchos desesperados ancianos, arriesgando su salud y su vida, suben a los buses o caminan por las calles pidiendo ayuda. Mi sustento legal está amparado en los artículos 68 A de la Ley de Régimen Tributario y 72 de su Codificación, en concordancia con los artículos 119, 176 y 178 del Código Tributario y en aplicación al artículo 181 de la Ley del Anciano, que en lo principal invoca: “La Devolución del IVA a las personas adultas mayores, en los términos contemplados en la ley, se reconocerá mediante acto administrativo, que será en el término no mayor de 60 días”.

Por todos los motivos expuestos, con urgencia le solicito ordenar a quien corresponda en el SRI, cumpla con esta obligación prioritaria para con los ancianos.

Mercedes Regalado Espinosa