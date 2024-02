Cartas de lectores: El cangrejo camina de lado y el humano para atrás

En mi tiempo libre soy voluntaria en un refugio de animales. Una tarde un padre de familia y su hijo de seis años de edad caminaban por el refugio y ocurrió lo siguiente: el niño le preguntó al padre por qué los gatos estaban abandonados y él le dijo: porque los gatos no sirven y se los abandona. La respuesta precoz del niño fue: entonces en la noche atrapemos a los gatos de la vecina para botárselos; la vecina los llama para darles de comer, mi mamá no me hace eso a mí. Al escuchar la insensatez paterna y los planes siniestros del niño intervine, y la respuesta obtenida fue: yo soy quien crío a mi hijo.

La Biblia en Proverbios 3:13 dice: “Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y adquiere entendimiento”.

Lo importante en la formación y educación de los niños es, definitivamente, la calidad de directrices que reciben. Hoy por hoy desde diversos sectores de la sociedad se promociona la tenencia responsable de mascotas y la esterilización respectiva. Es muy desagradable escuchar cómo colocan reversa en el pensamiento de otros; esas sandeces afectan el desarrollo mental de una ser en formación. Por esta clase de insumos, la cosecha de personas irresponsables no se agota, como tampoco el sufrimiento para mascotas abandonadas en las calles.

Marysol del Castillo