Cartas de lectores: Los candidatos truchos

Quiero entender, si no van a ganar, ¿por qué se lanzan? Los candidatos pretenden ganar la contienda, se golpearán contra la pared de su realidad, no hay una explicación para este fenómeno, son los candidatos minadores de otros candidatos. Los candidatos de una tendencia ideológica se causan daño entre sí mismos, se quitan votos restando sus posibilidades, benefician sin querer a sus contrincantes; hay una táctica de división para ganar. Han sido empujados a salir a la palestra, los desconocidos se vuelven conocidos, su equipo de campaña los engaña, las encuestas mentirosas cumplen con su objetivo; el día de la votación descubrirán la verdad. Son candidatos truchos y advenedizos, se quemarán en la lid electoral. Su falta de olfato político los destruirá, aprenderán la lección y se olvidarán de la política; no volverán a ser candidatos otra vez. El voto se dispersa, se divide, resta, perjudica a los mismos candidatos; los estrategas políticos han destruido a la democracia. ¿Perjudica o beneficia que haya tantos candidatos? ¿Quiénes son los candidatos que tienen la posibilidad de ganar? ¿Por qué las tendencias políticas no logran la unidad y no tienen candidatos sólidos? Salmos 119:118... Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero