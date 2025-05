Cartas de lectores: Caminemos juntos (Papa Francisco)

Una vez que se han proclamado los resultados de esta contienda electoral 2025 que dio como ganador a Daniel Noboa, los retos y responsabilidades para su gestión presidencial en los próximos cuatro años serán tan grandes como su triunfo. En este punto, quiero referirme a la urgente necesidad de generar empleo. Se escucha entre las muchas sugerencias que se hacen al nuevo gobierno la prioridad de atacar la delincuencia organizada que ha sumido al país en una violencia sin precedente. Es muy cierta esa obligación; pero paralelamente, otra forma de combatir la inseguridad es el empleo y, son varias las posibilidades de abordar este complejo desafío, amén de echar a andar la maquinaria productiva en toda su diversidad. Dar esperanza al ciudadano desempleado o subempleado es ‘cualificarlo’, para que se convierta en excelente maestro de obra, ebanista, gasfitero, electricista, trabajador especializado para campos petroleros, textiles, de turismo, de otros trabajos en salud; magníficas (os), profesionales en costura, cocina, cuidado de ancianos etc. Igualmente, se escucha la convocatoria a la unidad. Que los ministerios de Educación, Bienestar, Agricultura, Transporte y Obras Públicas, Finanzas, y gobiernos seccionales, universidades, institutos y ciudadanía, armen estas múltiples estructuras, sin costos para usuarios y progresivamente, en todas las regiones del país, para que en contextos urbanos y suburbanos y en el agro se consoliden estos espacios de “nuevo país”. Con seguridad, luego de las deportaciones masivas de inmigrantes en EE.UU. y similares situaciones en la Unión Europea, a mediano plazo, estos espacios geográficos organizarán nuevos requerimientos de trabajadores con seguridades para laborar en faenas que dejaron vacantes los indocumentados deportados y que, por obvias razones, no van a poder llenar con ciudadanos de los mencionados territorios. ¿Por qué no prepararnos para esos tiempos que no están lejanos? Creo que ese ‘caminar juntos’ cobra sentido, se renomina para convertirse en una estrategia real, más allá de la retórica partidista; es entregar ilusión, identidad, solidaridad y porvenir.

María Cecilia Loor de Tamariz