Cartas de lectores: El tiempo y el cambio

Estos dos términos están unidos como dos caras de la misma moneda o un matrimonio indisoluble, pegadito uno de otro. Cuando hablamos de tiempo se usa para referirse a un determinado período, por lo que posee la habilidad de transportar a un individuo al pasado, presente y futuro. La línea de tiempo es una herramienta que se utiliza para representar gráficamente datos cronológicos o períodos de tiempo en forma sencilla y clara.

El peor delincuente es aquel que nos roba el tiempo. Podríamos decir también que el tiempo no tiene precio; nosotros no lo matamos, es el tiempo que nos mata, este espacio que no tiene principio y fin. Como el cambio, que es aquel que transforma, convirtiendo lo que ahora es, y que no fue ni será.

Definitivamente todo cambia, todo fluye, todo se transforma, nada queda como es, nada queda como está. Heráclito de Éfeso señala: “Nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río”. El cambio es la acción de transformar una cosa en otra, abandonar una cosa o situación por otra, o intercambiar alguna cosa.

Ricardo Ordóñez Jaramillo