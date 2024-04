Cartas de lectores: El boicot del alumbrado público

Hace más de cuatro años una empresa extranjera intentó vender a CNEL EP luminarias para alumbrado público con tecnología LED (más eficientes porque consumen menos energía) pero además autónomas por 12 horas de oscuridad, porque tenían un panel solar y batería incorporada. La respuesta de la eléctrica fue que dicho comprobado ahorro energético no es un ingreso para sus arcas porque CNEL EP recauda la energía por alumbrado con base en una fórmula teórica de especificaciones de lámparas tradicionales impuesto por una regulación. Es decir, la regulación de la Agencia de Regulación -Arcernnr- para la compraventa de energía de alumbrado entre la generadora Celec EP y las distribuidoras como CNEL EP no es eficaz ni lógica. Adicionalmente, lo que no se evaluó en ese momento es la importancia de tener vías públicas iluminadas en los apagones, afectando la seguridad ciudadana tan necesaria.

Otro beneficio adicional a lo mencionado es que la lámpara LED Solar-12 horas evita la infraestructura, especialmente el cable, el cual es apetecido en el mercado negro y gran sujeto de hurto. La historia de robo de cable en el puente de la Unidad Nacional tiene varios tomos y no causa preocupación ni desvelos a autoridades, y peor a electricistas.

Este tema sencillo y obvio es una prueba más de que dicha Agencia ha elaborado regulaciones que perjudican al sector eléctrico, al fisco e incluso a la seguridad ciudadana.

Mauro Intriago Legarda