La Ley de Eficiencia Económica en uno de sus artículos contempla la eliminación del IVA para los materiales de construcción de viviendas, cuyo espíritu es incentivar al sector inmobiliario donde se ofrecen muchas plazas de empleo y, abaratar el precio de las viviendas en beneficio del comprador. ¿Quién se beneficiará y en cuánto, si los materiales de construcción de viviendas no tienen IVA? ¿Cuánto será la rebaja? Partimos de las siguientes premisas: comprador (cualquier ciudadano), vendedor (promotor-constructor); valor del IVA 12 %; tipos de vivienda: individual, de conjunto y departamento; costo de la vivienda igual al costo de construcción más el costo del terreno; el costo de construcción es la suma del costo de mano de obra, materiales y maquinaria, donde los materiales constituyen el 70 % del costo de construcción; precio de venta igual a 1,15 del costo total. Procedimiento de cálculo: el presupuesto de obra y el precio de venta de la vivienda son calculados con los procedimientos clásicos, varían solo por el valor de los materiales, antes con IVA, ahora sin IVA; es obvio que el presupuesto y precio de venta con materiales sin IVA será de menor valor. Se estima que esta rebaja estará por el orden del 4 % para viviendas individuales, para las de conjunto del 5 % y paradepartamentos 7 %. Ahora, ¿quién es el beneficiario de estas rebajas? Teóricamente el comprador de la vivienda, como reza la ley. Pero la realidad es otra. El comprador ¿cómo sabe si en el precio de venta que le pide el vendedor está o no el IVA de los materiales? No tiene forma de comprobar; quien sabe es el que lleva la contabilidad de costos. Conclusión: se debe premiar o castigar al total, no al parcial; si el consumidor no tiene incentivos, la oferta no se dinamiza. La Ley de Eficiencia Económica, en este artículo, no funciona. El Gobierno, si busca plazas de empleo, debe incentivar directamente al comprador de la vivienda, facilitándole créditos blandos, por ejemplo.

Marco A. Zurita Ríos