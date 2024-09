Cartas de lectores | Basta de abusos en los trabajos y colegios

Ecuador es el peor tercer país para trabajar en el mundo, después de Bangladés y Bielorrusia (CSI, 2024). Es muy duro no tener certeza, cuando pides vacaciones, de que te las vayan a conceder, o que te tengan por ocho y más horas parado atendiendo o cuidando como guardia, porque no tienes dónde sentarte, o cómo ir al baño, o cómo beber un poco de agua. O que te roten de función permanentemente -en un cuasidespido intempestivo-, o que no tengas acceso a capacitarte porque tu jefe solo se lo permite a su camarilla de amigos, o que te dispongan un trabajo y te dejen solo, sin las herramientas ni el personal de apoyo, etc. Hay falta de transparencia, discrecionalidad y abuso de poder, germen de la corrupción, en instituciones y empresas públicas, pero también privadas. Por eso es clave que exista una política de prevención, con psicólogos clínicos, para ayudar a paliar tanta afectación emocional producida por estos abusos. En los colegios, se necesitan más psicólogos para apoyar a los chicos que son acosados por compañeros o profesores, donde las autoridades crean complejos a los estudiantes por sus formas y órdenes no democráticas sino dictatoriales, en clases o fuera de estas. El ‘clima antisocial generalizado y peligroso’, con 'restricción al derecho de expresión y reunión' que impera en Ecuador, y que ha sido denunciado internacionalmente, empieza en los colegios y sigue en los trabajos ¿Qué dicen el Ministerio de Relaciones Laborales, el de Educación, el de Salud, la Comisión Anticorrupción?

Diego Fabián Valdivieso Anda