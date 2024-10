Cartas de lectores | Bases militares y Constitución

Las bases militares de Estados Unidos en otros países y en otros continentes, satisfacen intereses geopolíticos; su establecimiento y funcionamiento requieren ciertas características y condiciones, como: 1) su ubicación debe ser un lugar con importancia y condiciones geoestratégicas que permitan a EE.UU. proyectar su poder, en especial militar, para influir en acontecimientos e intereses geopolíticos; 2) deben complementarse con otras bases que cumplan los mismos requisitos; 3) el país receptor garantiza protección a su soberanía y seguridad; 4) el país receptor en forma soberana, independiente, libremente consentida, pone a disposición, mediante un tratado que fija un régimen jurídico, estatuto de las fuerzas y el uso de las instalaciones; 5) lo más importante, no significa cesión territorial; y 6) en las bases militares se realizan actividades de entrenamiento, ejercicios militares, actividades administrativas, logísticas (abastecimiento, mantenimiento de equipos y armamentos, transporte, evacuación, etc.). En la actualidad, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, no son escenarios de acontecimientos y grandes intereses geopolíticos entre las potencias hegemónicas; por eso instalar bases militares con las características señaladas es muy remoto que ocurra. En Panamá hubo bases militares desde comienzos del siglo XX hasta 1977, para controlar el canal construido por EE.UU.; con el Tratado Torrijos Carter, las bases pasaron a propiedad de Panamá. Ecuador durante la II Guerra Mundial colaboró con los países aliados con el funcionamiento de las bases en Salinas y Galápagos (isla Baltra). De 1999 a 2009, como parte de la cooperación contra la amenaza continental del narcotráfico, Ecuador permitió el funcionamiento de un FOL (Forward Operation Location), una instalación avanzada para actividades logísticas, en la Base Militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en Manta. El comandante de la base, un general u oficial superior de la FAE, coordinaba con el oficial a cargo del FOL las actividades de vuelo de las aeronaves de EE.UU. y las actividades logísticas. Se está tramitando una reforma a la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. No creo que EE.UU. necesite una base militar en Ecuador, lo que sí es necesario, por la inseguridad integral producto de las malas decisiones del pasado, es una instalación con características de un FOL, algo parecido o mejor.

Francisco Almeida Caviedes