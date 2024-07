Cartas de lectores: La Asamblea requiere una cirugía mayor

Lo ocurrido el 17 de julio con el innecesario y absurdo juicio político a dos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura es la culminación de una serie de actuaciones deplorables de la Asamblea, que no cumple su función de legislar para el desarrollo del país, sino para ‘fiscalizar’ a fin de salvar políticamente a quienes han sido juzgados por delitos tipificados en las normativas penales, y crear confusión sobre las decisiones de fiscales y jueces con propósitos inconfesables. Integrada por personas de dudosa solvencia ética y escasa formación profesional, que con descaro defienden a delincuentes para promover la impunidad, crea inseguridad jurídica, ahuyenta la inversión, no apoya iniciativas para generar empleo, dificulta la luchar efectiva contra el crimen organizado y la corrupción. Una Asamblea como la que tenemos no permite que el país se desarrolle con ética, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente; mas debe existir en un país con vocación democrática. No debemos elegir a legisladores con trayectoria delincuencial, oportunistas, mediocres y farsantes, que no devengan sus elevadas remuneraciones con patriotismo y dignidad. Debemos organizarnos, con participación de todos los sectores sociales para dar seguimiento a la gestión pública con mecanismos de control social, indicadores objetivos, acceso a la información pública y capacidad para promover sanciones para quienes incumplen funciones. Sin ciudadanos comprometidos, capacitados y con medios para ejercer control social no habrá cambios en la actuación de los servidores públicos.

Mario Andrade Trujillo