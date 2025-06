Cartas de lectores | El arreglista

Ese que todo lo arregla aunque no esté roto... Ese es nuestro papá

No me refiero a ese genio que ordena las notas musicales para que se unan como piezas de un rompecabezas hasta formar una fantástica obra musical.

Eso lo dejo para otro momento.

Ahora quiero hablar sobre esos otros maravillosos arreglistas que están regados por todo el mundo.

Esos que aunque el tiempo arrecie se dan modos para salir adelante. Que cuando todo parece perdido... encuentran la manera de resurgir. Que cuando un corazón está hecho pedazos... lo reparan. Si hace frío... abrigan. Si algo sale mal.... alientan. Si uno está tambaleante.. sostienen. Si todo se hace oscuro... iluminan. Si uno necesita alcanzar una estrella... lo levantan. Si está presente... lo aman. Si ya no está... lo añoran. Si lo llama ...deja todo y responde.

Ese que todo lo arregla aunque no esté roto... Ese es nuestro papá.

Ese que cuando uno necesitatrasladarse a cualquier parte... se convierte en el mejor Uberpapá. Si uno estás enfermo... lo lleva al médico aunque ya no sea un niño. Ese que aunque ya uno no viva con él... siempre está vigilante. El que nos sigue diciendo “con cuidado” cuando tenemos que andar de un lado a otro. Ese que dejará de pensar en nosotros solamente cuando ya no esté en este mundo, y... ¿quién sabe? Ese que solo quiere de nosotros un abrazo y nuestro cariño, y que espera ansioso un WhatsApp nuestro de vez en cuando.

¡Feliz día, papá!

Roberto Montalván Morla