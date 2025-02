Cartas de lectores | El amor en los tiempos actuales

¿Qué es el amor?, pregunta que todos los seres humanos nos formulamos a diario, en cualquier idioma, raza o religión, pues este sentimiento es universal. Valdría la pena expresar que el amor es el legendario, auténtico e irremplazable motor que a través de todos los tiempos y los siglos mueve y seguirá moviendo al Universo, tal y como lo evidencian los acontecimientos bíblicos, históricos, sociales, etc. Este sentimiento se manifiesta en el arte en todas las latitudes, como lo atestiguan las representaciones, arquetipos y simbologías griegas, romanas, mayas , aztecas, incas, etc. El amor, como la fe, es capaz de remover montañas pues por amor se vive y se muere; por amor se da y se recibe, se condena o se redime, se cura o se enloquece, se firma la paz o se declara la guerra. Todo gira a través de este abstracto, indescriptible y dulce sentimiento denominado amor. Siendo este sentimiento el eje sobre el que gira la humanidad, no se reduce solo al amor de pareja o al fraternal (de familia), sino también el amor patrio, que se lo debe demostrar en estos momentos tan oportunos en que la patria nos necesita, eligiendo concienzudamente a autoridades y representantes; desconociendo a los caudillos, lagartos, vampiros y politiqueros de siempre que aspiran pescar a río revuelto. Compatriotas, hagamos conciencia, analicemos el voto hasta conseguir que nuestro país logre salir de la maraña en que se encuentra y no vuelva a caer en las garras del nepotismo, narcotráfico y delincuencia organizada. Demostremos con hechos el amor a la patria que nos vio nacer.

Fabiola Carrera Alemán