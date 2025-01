Cartas de lectores: Adiós al Infierno de Sednaya, ¿y El Helicoide y Ramo Verde?

En Ecuador dicen no a una cárcel, consulta y ley contra los pillos en el poder y la calle, etc

Hubo terror, tortura y muerte en las cárceles de los tiranos Bashar al-Assad y su padre por más de 50 años. La cuota de muertos: de cuatro a cinco de 10 presos que ingresaban, con trituradora de cuerpos, nicho en vida. “Sednaya es el retroceso de la raza humana de los siglos XX y XXI por la corrupción de organizaciones internacionales, la justicia, países invasores, medios y ciudadanos que permiten que dioses de barro destruyan las democracias. Ocurre en Norcorea, Rusia, China, Irán, Vietnam, Nicaragua, Cuba, África. Un mundo cómplice critica a Bukele por el encierro de asesinos, y avala a las dictaduras del voto fraudulento. En Ecuador dicen no a una cárcel, consulta y ley contra los pillos en el poder y la calle, etc. Maduro con El Helicoide y Ramo Verde desde Chávez, y fraudes apoyados por Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Correa, Grupo de Pillos en México; y el silencio cómplice de Lula, Petro, AMLO, Sheinbaum, ONU e inutilidad de la OEA, etc. La UE reconoce a Edmundo González pero nada hace para que sea presidente y salvar a Venezuela. El combo del hambre, muerte y tortura de Maduro-Cabello-Padrino, militares, policiales, delincuencia, asesinan, apresan, torturan, matan a menores, opositores y periodistas. ¿Piden fe de vida del argentino N. Gallo? De Alaska a la Patagonia los ciudadanos exigen el fin de estos regímenes-narcocriminales-zurdos que violentan la paz, el progreso y las democracias.

Juan Carlos Cobo Rueda