Cartas: Eliminar obligación del Estado de asignar recursos a organizaciones políticas

¡Ya era hora! ¡Por fin! Hasta cuándo el Estado tiene obligación de asignar recursos a las organizaciones políticas para que sus candidatos puedan participar en elecciones. Los que no participamos en política debemos estar agradecidos: por fin un gobierno se acordó de sus conciudadanos. ¡Se les termino la teta, ¡por fin! ¿Quieren participar en elecciones? ¿Pongan de su bolsillo? No puede ser que el Estado asigne recursos a los dueños y propietarios de esos partidos políticos para que estos puedan participar en elecciones. ¿Esta gente creerá que nos han hecho un favor? Se candidatizan a cualquier dignidad. Gritan y vociferan que son los salvadores de la patria. Se abrazan y se besan con la gente en época de campaña. Prestan, alquilan su propiedad, es decir su partido político, al candidato de moda; aquel que suena como el futuro salvador de la patria. Desde 2008 hasta 2025 se han asignado $ 264 millones a los partidos políticos; es decir: durante 18 años, el Estado ha asignado un promedio de casi $ 15 millones anuales, que han sido botados a la basura. ¿Cuál ha sido el beneficio de inventario que hemos recogido los ciudadanos que no participamos como candidatos? Ninguno, porque por falta de planificación tenemos más deuda externa, que se incrementa cada año; y el país termina con déficit fiscal cada año. No nos olvidemos de que nuestros compatriotas se van cada año fuera del país por falta de empleo e inseguridad; que desde 2017, al término del gobierno de los 10 años, se ha incrementado exponencialmente el narcotráfico, el microtráfico, la delincuencia, las muertes violentas, el sicariato, los secuestros extorsivos, el tráfico de armas, la minería ilegal, los extorsionadores de locales comerciales y negocios establecidos en todo el país. Ese dinero, mal utilizado, hubiese servido para abastecer y estoquear con insumos y medicamentos a los hospitales públicos de este país, donde hace falta tanto. Soy uno de aquellos que votaré Sí a que se elimine por fin la asignación de recursos a los partidos políticos en la próxima consulta popular.

Roberto Flores