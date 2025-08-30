Cartas de lectores | Viva plenamente, porque nada se llevará

Al partir solo te llevarás lo vivido: las experiencias, los recuerdos, las vivencias, las emociones acumuladas y hasta el silencio. Lo material se lo llevará el menos pensado. Aprecie el valor de las personas y su amor verdadero; motívese a elegir experiencias valiosas, como viajar, aprender, reír, llorar de alegría y ser feliz. Así que viva todo lo que se quiera llevar. Recuerde rodearse de personas que disfrutan la vida, que tengan tópicos positivos y agradables. El único fin de la escritura es permitir a los lectores disfrutar mejor la vida, soportarla mejor. Deje a un lado las cosas tóxicas y dedíquese a vivir intensamente. Enfóquese en apreciar el presente, encuentre alegría en las cosas simples. Amo a esas personas que disfrutan la vida, porque yo hago lo mismo. La vida es un instante fugaz, un parpadeo lleno de oportunidades que merecen ser vividas. Recuerde siempre ser fuerte para que nadie arremeta contra usted; noble, para que nadie lo humille, ser auténtico para que nadie lo olvide. Su epitafio podría decir: “ Vivió, disfrutó y será recordado con fe y alegría”.

Javier Valarezo Serrano