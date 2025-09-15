Cartas de lectores: Víctima también de Donald Trump

El actual presidente de los Estados Unidos de América lleva décadas predicando, junto a los beneficios de la esclavitud, la vieja y hoy tan mortal doctrina del ‘salvaje Oeste’.

Cualquiera puede poseer las armas más mortíferas.

Habiendo sido discípulo del presidente Donald Trump, hasta incluso ser uno de aquellos que violaron el Congreso cuando él perdió las elecciones, Charlie Kirk (activista político conservador estadounidense) acaba de ser asesinado por alguien que poseía un fusil muy especial, similar al que casi mató a Donald Trump hace poco.

Pero en lugar de aprender, más desequilibrado todavía, el presidente Donald Trump aplica esa libertad de matar - ¿qué importa la ideología?- a escala mundial y ejecuta al por mayor, colaborando con las de otros.

Reaccionemos, mientras podamos, los vivos.

Martín Sagrera Capdevila