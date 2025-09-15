Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Víctima también de Donald Trump

Reaccionemos, mientras podamos, los vivos

El actual presidente de los Estados Unidos de América lleva décadas predicando, junto a los beneficios de la esclavitud, la vieja y hoy tan mortal doctrina del ‘salvaje Oeste’.

Cualquiera puede poseer las armas más mortíferas. 

Habiendo sido discípulo del presidente Donald Trump, hasta incluso ser uno de aquellos que violaron el Congreso cuando él perdió las elecciones, Charlie Kirk (activista político conservador estadounidense) acaba de ser asesinado por alguien que poseía un fusil muy especial, similar al que casi mató a Donald Trump hace poco.

Pero en lugar de aprender, más desequilibrado todavía, el presidente Donald Trump aplica esa libertad de matar - ¿qué importa la ideología?- a escala mundial y ejecuta al por mayor, colaborando con las de otros.

Reaccionemos, mientras podamos, los vivos.

Martín Sagrera Capdevila

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cómo hacer tu propia foto tipo Polaroid con IA usando Gemini: paso a paso

  2. Beatriz Bencomo: Hilos invisibles

  3. Modesto Apolo: Fondos de pensiones y consulta popular

  4. Ian Bremmer: La carta ‘Trump’ de China

  5. Joaquín Hernández: La derrota de Milei

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Transportistas suspenden paro en Quito tras mesas de diálogo con autoridades

  3. Dónde ver Barcelona vs Valencia: Horario y detalles del juego | LaLiga

  4. Transportistas suspenden paralización en Pichincha: ¿Qué pasa con las clases?

  5. Diésel sin subsidio en Ecuador: conoce las ciudades donde el transporte se paralizará

Te recomendamos