Cartas de lectores | Unos pocos años más tarde...

Señor director:
Le solicito que las presentes líneas sean publicadas en el diario de su acertada dirección, pues responden a hechos políticos que merecen ser recordados.
Luego de la primera elección de Daniel Noboa a la Presidencia del país, su madre, la doctora y actual asambleísta Annabella Azín declaró ante las cámaras de televisión, palabras más palabras menos:
- Estoy muy contenta con el triunfo de mi hijo… pero hubiera preferido que fuera unos años más tarde… (Nadie conoce mejor a sus hijos que la propia madre).
Ileana Almeida