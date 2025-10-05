Cartas de lectores | Unos pocos años más tarde...

La doctora y actual asambleísta Annabella Azín declaró ante las cámaras de televisión

Señor director:

Le solicito que las presentes líneas sean publicadas en el diario de su acertada dirección, pues responden a hechos políticos que merecen ser recordados.

Luego de la primera elección de Daniel Noboa a la Presidencia del país, su madre, la doctora y actual asambleísta Annabella Azín declaró ante las cámaras de televisión, palabras más palabras menos:

- Estoy muy contenta con el triunfo de mi hijo… pero hubiera preferido que fuera unos años más tarde… (Nadie conoce mejor a sus hijos que la propia madre).

Ileana Almeida