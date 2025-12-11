Cartas de lectores: Una Navidad sin Jesús

Mateo 2:2... diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. Reina-Valera. 1960.

Una navidad sin Jesús, eso es lo que celebran; se olvidaron del verdadero sentido.

La historia que se cuenta no es la historia, el ‘marketing’ se inventó un cuento; apareció un personaje de la imaginación.

Dicen que entrará por la chimenea para dejar regalos a los niños buenos, ¿y en las casas dónde no hay chimeneas?

El viejo bonachón no llegará jamás, no vendrá con renos volando al trópico.

Lo que crees es lo que vives, y si no crees, no hay una razón.

La Navidad de hoy está distorsionada, es un tiempo para hacer negocio; te desesperas cuando no puedes dar ningún obsequio.

En la Navidad nos acostumbraron al bono navideño y a la cena navideña, y cuando no recibes nada, te invaden la tristeza y la soledad.

La verdadera Navidad perdió su valor. Si quieres recuperar la cordura, celebra la Navidad con Jesús. Dale gracias a Dios por su nacimiento, hónralo haciendo el bien a tu prójimo. Vive la Navidad poniendo en práctica lo que crees. ¿Cómo estás celebrando la Navidad? ¿Cuál es la razón de la Navidad? ¿Cómo estás viviendo lo que dices creer? La Navidad no es lo que tú piensas, tampoco lo que imaginas; la Navidad tiene sentido con Jesús. Celebra haciendo la voluntad de Dios.

Agustín Romero