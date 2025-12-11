Cartas de lectores: Los antioxidantes y la salud

Recientemente, durante un año, residí en Valencia -España-, hasta obtener mi residencia en ese hermoso país, nuestra Madre patria. Durante este tiempo conocí ciudades construidas con arquitectura barroca, artísticas y culturales. Aun más, conocí el estrecho de Gibraltar, donde se produce la unión natural de dos masas de agua: el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, que separan dos continentes: Europa y África.

Con mi experiencia de doctor en bioquímica clínica y docente universitario, me llamó la atención que en toda España un 35 % de la población es de la tercera edad, que pasa de los 100 años, lo cual me motivó, aparte de su genética, a estudiar las causas de esta longevidad y buen estado de salud. Radica en la alimentación mediterránea, basada en los alimentos antioxidantes y productos medicinales de herbolarios o herbarios.

Los antioxidantes son sustancias presentes en ciertos alimentos, que protegen a las células, tejidos y órganos de los radicales libres que se forman durante los procesos digestivos de los alimentos de la dieta, y son moléculas inestables reactivas cargadas como el OH, No, H2O2, etc. Estas moléculas reactivas al perder el electrón destruyen nuestro organismo, aceleran el envejecimiento y son causantes de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, endocrinas, mentales respiratorias.

España dispone de un antioxidante excelente: el aceite de oliva virgen extra, una grasa vegetal extraída del olivo -aceitunas-. En nuestro país disponemos del aceite de girasol, de menor calidad, pero también bueno. La dieta mediterránea también es rica en antioxidantes como aloe vera, tomate, zapallo, espinaca, brócoli, zanahoria, astaxantina, pimiento, coles, etc.

Además, debo señalar que en España los valores humanos son ejemplo de vida, fortalecidos desde la niñez. Prevalece una vida armónica, con respeto, honestidad, puntualidad, justicia y libertad.

En conclusión: usted, señor lector, ¿quiere vivir más tiempo, mejor y con dignidad? Imitemos esta convivencia consumiendo antioxidantes en nuestra dieta, que en gusto y sabor es la mejor del mundo. Entonces preservaremos nuestra existencia en ese profundo silencio debajo de los sonidos, con amor y felicidad.

Feliz Navidad. El 2025 deja huellas en su camino. Feliz 2026 también.

Carlos Villao Orozco