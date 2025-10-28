Cartas de lectores: Una guerra aún no se da

L a cereza en el pastel: “El IESS en crisis por escasez de medicinas”, destacan los medios nacionales. Los médicos ya no pueden continuar tratamientos a afiliados y jubilados. No solo faltan fármacos, también audífonos para adultos mayores y lentes para quienes los necesitan.

Mientras tanto, el Consejo Directivo, presidido por el abogado Édgar Lama, se enfrenta a los representantes de los trabajadores, marginándolos por no aceptar irregularidades en las compras de medicinas. “Una mancha más al tigre”, comenta mi vecina Dorita, ante las disposiciones del IESS y BIESS que bloquean reclamos de afiliados y jubilados bajo supuestas investigaciones de la UAFE.

Ambas instituciones, llenas de burócratas con altos sueldos, deberían brindar tranquilidad a las familias, sobre todo a los adultos mayores con enfermedades catastróficas, hoy abandonados. En hospitales como el “Teodoro Maldonado Carbo”, los pacientes soportan baños clausurados y falta de aseo. Ahora, tras décadas de aportes, los jubilados deben comprar sus propias medicinas.

Francisco Medina Manrique