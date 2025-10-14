Cartas de lectores | Una encuesta por el rol del Presidente

De pronto, el panel sería: “Si yo fuera Presidente”

Me atrevo a sugerir que se promueva una encuesta, para taner un punto de vista o una opinión acerca del rol de ser Presidente de la República, tomando como base los siguientes puntos, temas o ejes:

La educación y cómo administrarla, desde la docencia hasta la formación de la conducta del estudiante.

La Policía, su estructura y qué hacer con sus grupos operativos.

La salud junto con el bienestar social.

El contrabando, la minería y la administración de los recursos naturales.

El sistema financiero nacional y el uso de la moneda extranjera.

Las relaciones internacionales y los tratados.

Y,por último, la independencia del sistema judicial y electoral.

Ing. Guillermo Martínez Tubay