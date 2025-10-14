Cartas de lectores | Una encuesta por el rol del Presidente
De pronto, el panel sería: “Si yo fuera Presidente”
Me atrevo a sugerir que se promueva una encuesta, para taner un punto de vista o una opinión acerca del rol de ser Presidente de la República, tomando como base los siguientes puntos, temas o ejes:
La educación y cómo administrarla, desde la docencia hasta la formación de la conducta del estudiante.
La Policía, su estructura y qué hacer con sus grupos operativos.
La salud junto con el bienestar social.
El contrabando, la minería y la administración de los recursos naturales.
El sistema financiero nacional y el uso de la moneda extranjera.
Las relaciones internacionales y los tratados.
Y,por último, la independencia del sistema judicial y electoral.
Ing. Guillermo Martínez Tubay