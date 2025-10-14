Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Una encuesta por el rol del Presidente

De pronto, el panel sería: “Si yo fuera Presidente”

Me atrevo a sugerir que se promueva una encuesta, para taner un punto de vista o una opinión acerca del rol de ser Presidente de la República, tomando como base los siguientes puntos, temas o ejes:

La educación y cómo administrarla, desde la docencia hasta la formación de la conducta del estudiante.

La Policía, su estructura y qué hacer con sus grupos operativos.

La salud junto con el bienestar social.

El contrabando, la minería y la administración de los recursos naturales.

El sistema financiero nacional y el uso de la moneda extranjera.

Las relaciones internacionales y los tratados.

Y,por último, la independencia del sistema judicial y electoral.

De pronto, el panel sería: “Si yo fuera Presidente”.

Ing. Guillermo Martínez Tubay

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Imbabura, secuestrada

  2. Diana Acosta-Feldman | ¿Y la paridad?

  3. Juan Carlos Holguín | María Corina y la ansiada paz de Venezuela

  4. Rafael Oyarte | Inestabilidad política y solidez económica

  5. Paul E. Palacios | ¿Allá ellos?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  2. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  3. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  4. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  5. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

Te recomendamos