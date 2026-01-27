Cartas de lectores | ¿Un solo país o varios destinos dispersos?

La promoción turística internacional es un ejercicio de visión país que requiere una estrategia unificada y coherente. En ferias internacionales de alto nivel, como Madrid Fusión, Ecuador se presenta de manera fragmentada, con delegaciones separadas de Guayaquil, Guayas, Manabí, Cuenca y Quito.

Esto genera una pregunta inevitable: ¿el Ministerio de Turismo representa al turismo del Ecuador en su conjunto o actúa como un ministerio centrado en Quito?

La fragmentación institucional puede ser contraproducente, generando mensajes dispersos, duplicación de esfuerzos y una débil percepción de marca país. Los países exitosos presentan ecosistemas turísticos integrados, donde ciudades, regiones y productos dialogan entre sí bajo un relato común. El Ministerio de Turismo debería ser el ente rector y articulador de una política de promoción internacional que fomente la complementariedad entre destinos.

El turista internacional no piensa en términos administrativos, viaja a experiencias. Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos deberían presentarse como capítulos de una misma historia, conectados entre sí, invitando al visitante a recorrer el país más allá de un solo punto de entrada o una sola ciudad.

La unión de destinos no diluye identidades, las fortalece. En un mercado global competitivo, Ecuador no puede darse el lujo de presentarse fragmentado cuando su mayor fortaleza es su diversidad integrada en un territorio único.

Raúl Suconota Guevara