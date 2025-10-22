Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Trámites que frenan la ilusión navideña

Esta duplicación de requisitos genera preocupantes atrasos en la logística de las empresas de courier

Cuando un emigrante en el exterior envía un paquete con obsequios a sus seres queridos en Ecuador bajo la categoría G, exento del pago de USD 20, debe presentar un certificado de Registro Consular y un registro de Núcleo Familiar para el trámite aduanero (Ecuapass).

Pero, ¿qué sucede si envía un segundo paquete? Debe presentar nuevamente ambos documentos, a pesar de que el emigrante ya conste con la categoría G en el sistema aduanero. Esta duplicación de requisitos genera preocupantes atrasos en la logística de las empresas de courier y convierte el proceso en un trámite burocrático, pues los agentes aduaneros revisan nuevamente documentos que ya fueron validados y registrados con anterioridad.

Apelo a la sensibilidad de las autoridades aduaneras, especialmente ahora que nos acercamos a la época navideña, para que estos obsequios destinados a niños, abuelos y familiares lleguen finalmente a sus manos, sin demoras innecesarias.

Lcdo. Gunnar Lund

