La verdadera riqueza no se mide por lo que se recibe, sino por la paz que se consigue generar dentro y alrededor de uno mismo. Vivimos en el año 2025 d.C., conteo estándar mundial que se calcula a partir del nacimiento de Jesucristo, considerado como el centro de la historia. Parece oportuno reflexionar sobre este personaje histórico que venció a la muerte, hace crecer raíces, habla de esperanza, dignidad humana, responsabilidad, respeto a la vida y atención a los más débiles. Su realeza y herencia, rica en principios y valores humanos, llega a sus fieles de generación en generación. Aparece en el mundo como niño recién nacido en un humilde pesebre, haciéndose partícipe de la fragilidad humana y mostrándose continuamente con los brazos abiertos, como anhelando que todos nos acerquemos a Él, para regalarnos una paz desarmada y desarmarte, humilde y perseverante, que proviene del saber que tenemos un Dios Padre que nos ama a todos incondicionalmente y nos cuida. Con el nacimiento de Cristo, el mismo Dios nos ha dicho: ¡eres mi hijo! Sin embargo, hoy en día no son pocos los que llaman realistas a las narraciones carentes de esperanza, ciegas ante la belleza de los demás, que olvidan el poder y la gracia de Dios, que trabaja siempre en los corazones humanos, aunque estén heridos como consecuencia de sus propios actos. Si queremos la paz, debemos ser los primeros en poseerla y retenerla para atraer a los demás hacia ella, custodiarla en lo más íntimo de nuestro ser para irradiar en torno a nosotros su luminoso calor.

Hagamos que la paz arda en nosotros, para encender a los demás. Ya sea que tengamos el don de la fe, o que nos parezca que no lo tenemos, ¡abrámonos a la paz en este tiempo de Navidad! La armonía y el respeto empiezan en nuestras relaciones cotidianas. Hoy pensemos en alguien con quien podamos ‘hacer las paces’ y hagámonos verdaderamente ricos en este tiempo de Navidad, que según la tradición cristiana dura hasta la fiesta del Bautismo del Señor, que este año se celebra el 11 de Enero.

Estela Zea de Furlato