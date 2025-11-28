Cartas de lectores | Te han herido

Isaías 61:1… El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Reina-Valera 1960. Te han herido, ¿qué haces? ¿Te resientes o miras a Cristo y perdonas? Las críticas y el rechazo duelen; necesitas vendar tu corazón. Te han herido: hay abuso de confianza; quienes dicen hablar con verdad te mienten, afirman amarte y son infieles. Las contradicciones hieren y necesitas medicina para el alma. Te han herido y no sabes reaccionar. No culpes a Dios; las personas se equivocan. En la vida hay obstáculos y debes aprender a seguir adelante. Te han herido sin compasión; su egoísmo los impulsa a herir sin medir consecuencias. Necesitas un escudo emocional y perdonar para vivir en paz. ¿Cómo curas tus heridas? ¿Qué haces para vivir en paz? ¿Cuándo debes vendar tu corazón? Necesitas vivir en paz con Dios y con tu prójimo. Busca tu salud mental, emocional y espiritual.

Agustín Romero