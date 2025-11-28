Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Te han herido

En la vida hay obstáculos y debes aprender a seguir adelante

Isaías 61:1… El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Reina-Valera 1960. Te han herido, ¿qué haces? ¿Te resientes o miras a Cristo y perdonas? Las críticas y el rechazo duelen; necesitas vendar tu corazón. Te han herido: hay abuso de confianza; quienes dicen hablar con verdad te mienten, afirman amarte y son infieles. Las contradicciones hieren y necesitas medicina para el alma. Te han herido y no sabes reaccionar. No culpes a Dios; las personas se equivocan. En la vida hay obstáculos y debes aprender a seguir adelante. Te han herido sin compasión; su egoísmo los impulsa a herir sin medir consecuencias. Necesitas un escudo emocional y perdonar para vivir en paz. ¿Cómo curas tus heridas? ¿Qué haces para vivir en paz? ¿Cuándo debes vendar tu corazón? Necesitas vivir en paz con Dios y con tu prójimo. Busca tu salud mental, emocional y espiritual.

Agustín Romero

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Jueces sin miedo

  2. Claudia Tobar Cordovez | Cuando el trabajo ocupa demasiado espacio

  3. Bernardo Tobar Carrión | Caballitos de Troya

  4. Xavier Flores Aguirre | Olmedo y Galápagos

  5. Francisco Rosales Ramos | Nuevo golpe a Quito

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  4. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  5. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

Te recomendamos