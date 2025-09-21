Cartas de lectores | Sinchal, provincia de Santa Elena, merece atención

Es lamentable lo que está pasando en el área de transportación de la provincia. La ruta costanera está afectada por el cierre de la estación de la cooperativa de transporte 2 de Noviembre, con sede en la comuna Sinchal-Manglaralto. La situación lleva días a la deriva y en completo abandono; se necesita el apoyo urgente de las autoridades para que sus vehículos vuelvan a las carreteras. La movilidad humana, el turismo, el comercio y las labores se ven truncados al no circular los buses de una de las cooperativas más emblemáticas de la capital de Limón. Esto desborda impotencia. Si no se pone un alto, otras cooperativas también se verán afectadas. Es necesario buscar soluciones. La suspensión de la ruta Santa Elena-Sinchal afecta a varias comunas como Barcelona, Loma Alta, Valdivia y San Pedro. Es hora de que las autoridades actúen y no permitan que esto avance más. Debemos lograr una unidad férrea para resolver esta situación. Somos gente de paz, trabajo y hospitalidad; tratemos de buscar caminos idóneos para avanzar.

Autoridades provinciales, por favor únanse con las bases militares acantonadas en la provincia para combatir esta difícil situación que genera zozobra e inseguridad. Sinchal no merece lo que está viviendo; siempre ha sido una población alegre, hospitalaria, generosa y digna de visitar por su paisaje campestre cubierto de limón. Es urgente ayudarla a que vuelva a la normalidad. SOS, la comuna está pasando días oscuros.

Evelio Patricio Reyes Tipán