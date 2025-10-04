Cartas de lectores | Si yo fuera un hombre rico

Lo más seguro de todo es que mi familia estaría demasiado pendiente de mí

No sería para embarcarme en el primer avión y recorrer el mundo. Aunque muchas veces ganas no me faltaron. Tampoco sería para navegar los siete mares en un velero, con buena brisa y sin prisa.

Quizá sí para asistir a las finales de un grand slam, como lo soñamos muchas veces con quien ya no está más en este mundo. Eso sí lo haría. Tal vez. Pero Roger tampoco ya no está más en las canchas. Entonces tal vez no. Ella lo admiraba. Yo poco. Celos.

También soñábamos con volver a repetir el viaje de nuestra vida. Pero no solo con hijos, esta vez también con nietos. ¿Quién no sueña con fantasear en el mundo de las fantasías? ¿Rodeado de los fantásticos castillos, brujas y hadas? Quedó en el área donde se almacenan los recuerdos.

Hay discusiones sobre si eso se lleva en la mente o en el alma. O corazón. Yo creo que hasta en la piel... y más adentro.

También podría ser para estar tirado bajo el sol, “en un eterno domingo”, en cualquiera de las Fiji, hasta quedar más tostado que el pan. Aunque sea solo... que mal acompañado.

Si yo fuera un hombre rico, seguro tendría muchas personas a mi alrededor y, sobre todo, hermosas y jóvenes mujeres jurándome amor eterno. Aunque preferiría a una sola.

Pero lo más seguro de todo es que mi familia estaría demasiado pendiente de mí y cuidándome como quisiera que ahora, que no soy un hombre rico, lo hiciera.

Roberto Montalván Morla