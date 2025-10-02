Cartas de lectores | Respetar a la patria

Guayaquil y Ecuador deben plantearse seriamente: ¿estamos respetando nuestra Patria? Septiembre, octubre y noviembre simbolizan la conmemoración de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. Pero ese simbolismo es vacío, como religión sin fe y sin verdaderos patriotas. El respeto a la patria no se limita a fechas ni actos cívicos, debe expresarse en el compromiso de gobernantes y ciudadanos para erradicar la corrupción, el desempleo, la pobreza, la ignorancia, la exclusión social y el narcoterrorismo. Honrar a la patria es garantizar una vida digna, con acceso a cultura, inclusión, seguridad y justicia social, construyendo una sociedad realmente sostenible. Nuestro Himno Nacional proclama: “Salve, oh Patria ¡mil veces! ¡Oh Patria! Gloria a ti... (Coro) Indignados tus hijos del yugo… te aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por ti… Tras la lid la victoria volaba… Y el león destrozado se oía… y hoy, oh Patria, tu libre existencia… es la noble y magnífica herencia… Nadie, oh Patria, lo intente. Las sombras de tus héroes gloriosos nos miran… de la patria y sus hijos al fin…”. El Himno a Paquisha, símbolo del servicio militar y la seguridad nacional, también honra nuestro valor: “Juan, Manuel, Pedro, Carlos soldados, pueblo y pueblo a luchar con pasión... Paquisha, historia, leyenda, heroica razón. Paquisha es ya un nombre en la historia, de dignidad que nunca morirá”. Nuestro Escudo nacional representa la soberanía al defender nuestra tierra de invasores. El cóndor, símbolo nacional, sobrevuela las cimas iluminadas por el sol. ¡No estamos respetando nuestra patria! Ni gobernantes, ni pueblo, ni FF.AA. Estamos indefensos y agobiados por la injusticia diaria. Jóvenes colegiales, universitarios, trabajadores y conciudadanos: ¡honremos de verdad a nuestra patria! Luchemos por un Ecuador renaciente. Alcemos la voz ante la politiquería. ¡Demostremos nuestro clamor soberano! Un pueblo cansado de fraudes, engañado por una falsa seguridad disfrazada de estados de excepción que no sirven; agotado de una educación obsoleta, de inclusión aparente y de una economía que excluye. ¡Demostremos la unión de Paquisha! Nuestra indignación ante un sistema manipulador; nuestro rechazo al conformismo y desempleo. Hagamos retumbar la historia por un Ecuador renaciente, que despierte la conciencia de los oligarcas. ¡Demostremos nuestra soberanía con razón y orgullo! Por democracia, justicia, libertad, porvenir y paz.

Alfredo González V.