Cartas de lectores | Recuerda que morirás, mandamás

En los actos solemnes de la Roma republicana, un oficial le recordaba siempre al gobernante que era mortal.

Hoy, un Donald Trump, presidente reelecto de los Estados Unidos, que pretende un tercer mandato en su país, lo anima a seguir a un Xi Jinping que ya abolió la limitación a dos mandatos en China, recordándole que cabe alargar la vida hasta 50 años.

Xi Jinping le responde que incluso más tiempo, sustituyendo órganos.

Eso es lo que nos espera, si no les ponemos freno o provocan -ellos u otros, desesperados- un fin nuclear.

Diego Mas Mas