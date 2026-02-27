Expreso
Cartas de lectores | ¿Qué nos falta? Educación

Ahora la indiferencia vive con la humanidad, y así se siguen criando los nuevos hijos

Claro que sí y bastante. Pero una educación sólida, del hogar y de la escuela. No esa educación de la calle, de la esquina del barrio. Una educación forjada en valores y principios. Entonces pregunto: si los padres de hoy fueron los hijos de ayer, cuando la principal regla de la formación ciudadana fue la chancleta, ¿por qué ellos no forman a sus hijos con el sentimiento y amor de aquella regla? ¿En qué rincón de sus almas se quedó escondido ese amor y respeto a sus padres? ¿En qué lugar del camino olvidaron sus sentimientos a su patria, el respeto a sus maestros, el observar y cumplir las leyes ciudadanas?

Veamos un ejemplo, se produce un accidente y los ciudadanos del entorno se aproximan al lugar de los hechos, pero no para ayudar, ser solidarios, sino para robar, para tomar algún objeto de las víctimas que tengan valor. No es ni debe ser esa la actitud del ser humano frente a una desgracia. Ahora la indiferencia vive con la humanidad, y así se siguen criando los nuevos hijos. Abramos los ojos a la piedad, a la misericordia y al valor humano.

Michael Vicuña Botto

