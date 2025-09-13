Cartas de lectores: Que Andrea González tome la posta de Don Villa

Fernando Villavicencio fue un periodista y político que luchó contra la corrupción y el crimen organizado. Fue asesinado el 9 de agosto de 2023, mientras se desempeñaba como candidato presidencial. Su legado se enfoca en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia y transparencia en el país. Trabajó en varios medios de comunicación y fue elegido asambleísta nacional en 2021. Investigó y denunció casos de corrupción relacionados con expresidentes como Rafael Correa y Lenín Moreno. Fue víctima de un ataque armado en Quito, lo que conmocionó al país y generó preocupación internacional. Su muerte reforzó su compromiso con la justicia y la transparencia, y su figura sigue siendo recordada como un símbolo de valentía y lucha contra la corrupción.

Fernando Villavicencio fue héroe de la patria ecuatoriana, ejemplo de valentía y lucha; renovador de la política del país.

Tuvo alma de periodista y de político; y coraje en la defensa de sus ideales. Fue impulsor de cambios positivos por un futuro mejor y estuvo al servicio del pueblo ecuatoriano. Luchó por la verdad y la justicia.

Ricardo Ordóñez Jaramillo