Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¡Propongámoslo como labor!

El diálogo y la solidaridad son esenciales para proteger la vida, la dignidad y la esperanza de los más vulnerables

La consideración es esencial para saber alojarse y vivir. Tanto es así, que la atención a la crónica es sostén de cualquier otra entereza, incluida nuestra propia liberación. En demasiadas ocasiones, la única cuestión que respeta el poder es el poder. Por desgracia, el aluvión de crisis políticas, con las consabidas perturbaciones económicas, juegan un papel central en el empeoramiento existencial, dificultando además la ayuda humanitaria, negando así el derecho a llevar una digna historia viviente, llena de oportunidades. Sea como fuere, el diálogo es primordial, ya no solo para comprenderse, también para actuar de forma mancomunada. De lleno nos fundimos, pues, en esta apuesta por la vida; y, como tal, debe ser protegida de manera absoluta desde el instante de la concepción.

En consecuencia, proteger a esas gentes que se lanzan al abismo por el bien colectivo, deseosas de salvar existencias, arriesgando la suya, es un deber y una obligación universal para garantizar que la supervivencia y la esperanza lleguen a los oprimidos.

Víctor Corcoba

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Transparencia sobre el financiamiento

  2. Xavier Flores Aguirre | Las parroquias urbanas de Guayaquil

  3. Claudia Tobar Cordovez | Tiroteos escolares

  4. Eduardo Carmigniani | Ocultamiento y distorsión de pruebas

  5. Francisco Rosales Ramos | IESS, una bomba de tiempo

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador vs Paraguay: ¿Se verá en televisión nacional el partido de eliminatorias?

  2. Dónde ver Ecuador vs Paraguay: Canales para ver EN VIVO el partido de eliminatorias

  3. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  4. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  5. ¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

Te recomendamos