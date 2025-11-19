Presidente, imagino que tras el desconcertante -para muchos, entre esos yo- golpe de realidad que le propinaron las urnas, debe estar revisando, quizá por primera vez, ese pequeño detalle llamado ‘contacto con los votantes’. Me atrevo a suponer que entre reflexión y reflexión, tal vez incluso sin TikTok de por medio, se habrá preguntado qué viene ahora. Nosotros también y ya que usted me hizo cuatro preguntas complejas y de gran repercusión para el país, que gustosamente respondí, le preguntó yo a usted: ¿ya identificó exactamente qué de su propuesta logró unir al país… pero en su contra? ¿Ya decidió separar a todos los funcionarios de su gobierno comprometidos en escándalos como Progen, IESS, los chalecos y otras joyas administrativas o aún espera un ‘informe’ redactado por ellos? ¿Ya informó a su equipo de comunicación -ese talentoso grupo que confundió campaña con festival de humor y medias verdades- que están despedidos? ¿Ya procesó que TikTok es divertido, pero que los ‘likes’ no son votos, los bailes no son políticas públicas y los filtros de sus ‘influencers no maquillan’ la realidad? ¿Ya tomó la decisión de apartar a los correístas que usted mismo llevó al gobierno? Jarrín, Rovira, Jaramillo y compañía… ¿O seguirán ahí, como incómodos muebles viejos que nadie se anima a botar pese a que no sirven? ¿Ya decidió desconcentrar el poder que le entregó a Neira, quien acumula más cargos que medallas de militar soviético en los años 70? ¿Va a culpar a la prensa independiente por el estruendoso triunfo del NO o prefiere culpar al clima, al alineamiento planetario o a la mala vibra colectiva? ¿Ya entendió que gobernar no es imponer la voluntad personal a punta de forzados decretos, sino lograr acuerdos mínimos con otros actores políticos, incluso los que no lo aplauden en redes? Y ya que estamos en confianza: ¿ya consideró que tal vez, rodearse de aduladores no es una estrategia de gobierno? ¿Va a seguir creyendo que ‘todo va bien’ porque su círculo cercano le asegura que usted es injustamente incomprendido por el resto del país? ¿Ha contemplado la posibilidad de escuchar a la gente que no votó por el SÍ, o seguimos creyendo que enfrentar la realidad es opcional? Y, sinceramente, ya decidió si quiere gobernar o solo dar ordenes a sumisos subalternos? Presidente, es sencillo: sí o no. No hay historias. No hay relato. No hay más videos generados con IA y efectos especiales. Esperamos respuestas.

Esteban García P.