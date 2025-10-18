Los humanos, las empresas deben tener como faros, actuar con claridad y rectitud. Para exigir a otros, transitar por esas sendas, hay que cumplirlas inexorablemente.

Las personas, el periodismo, a lo largo de los gobiernos de turno, han sentido persecuciones por investigaciones, comentarios políticos, no exentos de prisiones, asesinatos, hostigamiento, vetos publicitarios, entre otros. Como olvidar el juicio a El universo, hostigamiento diario Hoy, incautación revista Vanguardia y ahora a mi juicio, poner en tela de juicio la rectitud del Expreso.

El investigador más acucioso de los últimos años, fue asesinado el 9 de agosto del 2023. El era frecuentemente invitado a un medio digital recientemente comprado por un diputado suplente, para presentar sus denuncias y lo presentaban como un amigo de esa casa. El medio digital fue cambiando de conducta. Eso lo noté a inicios del 2023, por lo que dejé como muchos, escucharle. Se tornaron enemigos de Fernando.

Estoy de acuerdo con el gobierno en quitar los subsidios y en apoyar a la justicia, para tener en la cárcel a los pillos, especialmente a los de cuello blanco.

Me parece un error, usar al medio digital controvertido mencionado en chats de mafiosos, para dar entrevistas y difundir sus acciones. Luce imperativo aclarar la adquisición. Reitero, para predicar claridad y rectitud, hay que dar ejemplo.

Jorge William Tigrero Quimí