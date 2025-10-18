Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Predicar claridad y rectitud dando ejemplo

Me parece un error, usar al medio digital controvertido mencionado en chats de mafiosos, para dar entrevistas...

Los humanos, las empresas deben tener como faros, actuar con claridad y rectitud. Para exigir a otros, transitar por esas sendas, hay que cumplirlas inexorablemente.

Las personas, el periodismo, a lo largo de los gobiernos de turno, han sentido persecuciones por investigaciones, comentarios políticos, no exentos de prisiones, asesinatos, hostigamiento, vetos publicitarios, entre otros. Como olvidar el juicio a El universo, hostigamiento diario Hoy, incautación revista Vanguardia y ahora a mi juicio, poner en tela de juicio la rectitud del Expreso.

El investigador más acucioso de los últimos años, fue asesinado el 9 de agosto del 2023. El era frecuentemente invitado a un medio digital recientemente comprado por un diputado suplente, para presentar sus denuncias y lo presentaban como un amigo de esa casa. El medio digital fue cambiando de conducta. Eso lo noté a inicios del 2023, por lo que dejé como muchos, escucharle. Se tornaron enemigos de Fernando.

Estoy de acuerdo con el gobierno en quitar los subsidios y en apoyar a la justicia, para tener en la cárcel a los pillos, especialmente a los de cuello blanco.

Me parece un error, usar al medio digital controvertido mencionado en chats de mafiosos, para dar entrevistas y difundir sus acciones. Luce imperativo aclarar la adquisición. Reitero, para predicar claridad y rectitud, hay que dar ejemplo.

Jorge William Tigrero Quimí

