Cartas de lectores | Porque nada es eterno bajo el sol

Lo importante y peligroso para el gobierno es la oscuridad moral. La oscuridad ha sido siempre aliada de los pueblos en busca de libertad. Tal fue el caso de Juan Manuel Pupo y del Partido Unión por Cuba Libre que se rebelaron contra el castrismo el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños para encabezar un movimiento popular contra la tiranía. Ese día millares de cubanos salieron a las calles en todo el país en números no vistos en décadas. El pueblo salió para demandar cambio de comida, medicinas y electricidad, y para exigir que fueran eliminadas las medidas restrictivas de la tiranía, tales como la libertad de expresión y de reunión. Cuba será libre un día pues nada es eterno bajo el sol. Tres generaciones de cubanos habrán perecido en paredones de fusilamiento, sufrido hacinamiento en cárceles, rigores de la guerra civil y la angustia de deambular por el mundo. ¿Ese pueblo será o no capaz de vivir en libertad? Quienes lleguemos vivos no tenemos otra alternativa que hacer de esa etapa nuestro puente hacia esa añorada libertad. Si no lo hacemos no merecemos patria.

Alfredo Cepero