  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Por menos calles sin nombres en Santa Elena

Actualmente, pocas calles llevan nombres de personajes locales

La capital de la provincia de Santa Elena y sus entornos urbanos se expanden rápidamente. Avanzando en distintas direcciones, hoy es complicado llegar a determinados lugares sin referencias, y muchas calles sin nombre invitan a perderse.

Es urgente que los municipios de Santa Elena, La Libertad y Salinas realicen campañas de civismo para asignar nombres a calles olvidadas, muchas de ellas sin asfalto, veredas, luz ni alcantarillado, donde el polvo y la maleza predominan. Al menos deberían ser bautizadas con un nombre para identificarlas.

En la historia peninsular, en cultura, deportes, política y otros ámbitos, existen numerosos personajes y fechas importantes que merecen ser recordados en la nomenclatura de vías, así como elementos de nuestra fauna, flora y folclor popular.

Actualmente, pocas calles llevan nombres de personajes locales como Mons. Enrique Jhules, Cristina Drouet Franco, Segundo Reyes Valenzuela, Nicanor Alejandro Reyes, Ottón Ordóñez González, Hnas. Borbor Tómala y Borbor Vera, entre otros. La normativa municipal exige que los homenajeados estén fallecidos, aunque se han hecho excepciones. Sin embargo, sería valioso reconocer a las personas en vida, brindándoles este justo homenaje.

Todavía es posible nombrar calles con figuras como Raúl Villao Panchana, Gabriel Cabeza Lavayen, Hnas. Pitas Suárez, Isidro Tómala Alejandro, Beto Suárez, Joffre Miraba Enrique, Alejandro Guerras Cáceres y otros. Si los municipios prefieren no usar nombres de personas, se pueden elegir nombres históricos o del folclor peninsular, como Baltacho, Señor de Olonchi, Mujer Grandota, Pinchagua, El Dorado, Muyuyo, Ciruelos, Madres Cristianas u Orquesta femenina Luz de América, evocando relatos del pasado local.

Se propone que los comités barriales trabajen en la asignación de nombres y que los nuevos concejales impulsen los trámites, para que pronto las calles tengan identidad.

Evelio Patricio Reyes Tipán

