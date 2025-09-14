Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Persignarse ante la casa de Dios

Pues por el amor que le debemos a Dios.

Cuando nos formábamos para hacer la Primera Comunión nos indicaban que persignarse era un saludo, que era una forma de hacer llegar una muestra de afecto a Dios. Debido a ello, cada vez que pasábamos por la capilla nos persignábamos.

Hoy en día, dicha buena costumbre se ha perdido; casi nadie lo hace. Está prácticamente en desuso.

 ¿Por qué deberíamos actualizar dicha costumbre? Pues por el amor que le debemos a Dios.

Quizás ese saludo cuando pasamos por la casa de Dios sea una manera de hacerle llegar nuestro cariño y respeto.

¿Por qué no?

Eduardo E. Jiménez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juan Montalvo: niños de una escuela combaten la violencia con noticieros y teatro

  2. Eliminación de subsidio: un paso al cambio

  3. Gaitán Villavicencio: Opacidad y mediocridad

  4. Jaime Izurieta: El futuro urbano

  5. Fausto Ortiz: Hablemos de inflación

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  4. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

  5. Polaroids con inteligencia artificial: Crea fotos vintage con tu famoso favorito

Te recomendamos