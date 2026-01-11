Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Para reconstruir el porvenir

Pensemos, además, que los niños son como luceros

Indudablemente, el planeta requiere que sus moradores se fraternicen, para reconstruir un porvenir en el que todos los chavales tengan una oportunidad real de vivir en paz, de aprender a reprenderse y prosperar. Lo que se les dé a los críos, ellos lo darán a la sociedad. 

Esto nos demanda un cambio, cultivar la inspiración y ejercitar nuestro tránsito por la tierra, como poetas en guardia permanente. 

Pensemos, además, que los niños son como luceros, nunca hay demasiados; que los jóvenes son como olas, necesitamos de su movimiento para sentirnos vivos; que los mayores son como seres cultivados con sus cátedras vivientes, los persuadimos en su sabiduría para no rebotar en las torpezas.

Víctor Corcoba

