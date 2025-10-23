Cartas de lectores | Oportunidades

A todos los que sueñan, dudan, luchan y no se rinden: No tengamos miedo

Queridos jóvenes, a menudo sentimos que el mundo nos pone barreras y no nos deja demostrar lo que realmente valemos. Pero no podemos quedarnos esperando a que alguien nos abra las puertas: llegó el momento de tomar la iniciativa y crear nuestras propias oportunidades. No se trata solo de esperar el momento perfecto, sino de construirlo con esfuerzo, constancia y pasión.

Nosotros, los jóvenes, somos la fuerza viva que puede transformar el presente y construir un futuro más justo, solidario y lleno de esperanza. Tenemos energía, ideas frescas, creatividad y el coraje necesario para cambiar las cosas. En nuestras manos está la capacidad de soñar en grande, de innovar y de atrevernos a romper los límites que otros creen imposibles. Para lograrlo, debemos creer en nosotros mismos, confiar en nuestras capacidades y mantenernos firmes ante los desafíos. Soñar no basta: hay que actuar, equivocarse, aprender y volver a intentar. Solo así podremos convertir nuestros sueños en realidades tangibles.

Nunca perdamos la valentía de soñar ni la alegría de vivir. Seamos ejemplo de fraternidad y esperanza, guiados por la fe, la empatía y el deseo profundo de hacer el bien. El mundo necesita nuestra creatividad, nuestra valentía y esa chispa de entusiasmo que enciende corazones y transforma entornos.

A todos los que sueñan, dudan, luchan y no se rinden: No tengamos miedo.

Jorge Defaz Novillo