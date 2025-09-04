Cartas de lectores | Nuevo directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Martha Rizzo fue reelegida directora de la CCNG para el periodo 2025-2029, en coincidencia con los 80 años de la institución

El miércoles 27, en el teatro del MAAC, se realizó la posesión de la Dra. Martha Rizzo González como directora de la CCNG, junto al nuevo directorio. El evento contó con un auditorio lleno de seguidores, gestores culturales, representantes sociales e invitados especiales, animados por un programa artístico breve pero simbólico y significativo.

Esta reelección, para el periodo 2025-2029, coincide con los 80 años de fundación de la CCNG, institución que ha sido espacio de encuentro, diálogo y resistencia cultural. La directora y su equipo continuarán impulsando su agenda cultural en beneficio de la comunidad.

En su gestión anterior dejó bases académicas sólidas y promovió políticas culturales innovadoras y estratégicas. En su discurso, agradeció a los asistentes y destacó el compromiso del nuevo directorio de custodiar este legado y abrir espacios para las nuevas generaciones de artistas y gestores, promoviendo una cultura accesible y transformadora.

A pesar de las limitaciones económicas se debe perseverar para fortalecer programas, estructuras y proyectar la institución al futuro. Esta labor representa la voluntad colectiva de cientos de artistas que creen en el arte como motor de cambio.

Se requiere actuar con transparencia, compromiso y firmeza para preservar la autonomía conquistada. Éxitos, señora directora.

Robespierre Rivas Ronquillo