Cartas de lectores: Nueve estrategias para prevenir el acoso escolar

Involucrar a familias y comunidad: la prevención también debe reforzarse en el hogar

Para prevenir el acoso escolar de manera efectiva se deben considerar aspectos pedagógicos, emocionales y normativos. Detectar señales tempranas: identificar indicios como lesiones o pérdida de objetos permite actuar a tiempo. Fomentar la comunicación abierta: crear espacios de diálogo y canales confidenciales genera confianza en los estudiantes.

Romper el silencio: capacitar a los alumnos para denunciar evita la impunidad del agresor. Educar sobre agresión y empatía: conocer los tipos de acoso y su impacto emocional facilita su identificación. Dar ejemplo y promover compañerismo: los docentes deben modelar respeto y comunicación asertiva.

Desarrollar inteligencia emocional: actividades colaborativas ayudan a reducir conductas agresivas. Vigilar espacios vulnerables: supervisar zonas como pasillos o baños previene incidentes. Involucrar a familias y comunidad: la prevención también debe reforzarse en el hogar. Aprovechar la tecnología: herramientas digitales permiten denunciar y dar seguimiento a los casos.

Roberto Camana-Fiallos