Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: No te aproveches

Cuando alguien se acerque a ti para adularte, cuidado, solo busca aprovecharse de tu amistad

Job 30:13 Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Reina-Valera. 1960. Cuando llegues a una posición de autoridad no te aproveches de tu poder, porque serás juzgado y señalado, tu conducta revelará quién eres. No permitas que el cinismo te domine. Los primeros en aprovecharse serán tus amigos y familiares, y cuando no estén de acuerdo con la repartición, serán los infidentes y filtrarán tus secretos; no te dejes manipular por nadie. 

Ten cuidado, los aduladores profesionales se acercarán para obtener ventaja, te dirán lo que quieres escuchar. Tu discernimiento será cegado por el aplauso; mantén la cordura y la sensatez para no caer. Cuando más los necesites te abandonarán, entonces comprenderás la realidad. Los que dicen estar contigo, no están, solo estaban para abusar de la confianza; te dolerá descubrir la verdad. ¿Qué es el abuso de confianza? ¿Quiénes se aprovechan de sus cargos? ¿Por qué debemos ser justos y honestos? Cuando alguien se acerque a ti para adularte, cuidado, solo busca aprovecharse de tu amistad, abusará de la confianza y te atacará por la espalda. 

Agustín Romero

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: Nuestra diplomacia y la deportación de ecuatorianos

  2. Cartas de lectores: ¿Cuál es el propósito de endeudar al Biess si ya tiene dinero?

  3. Cartas de lectores: No te aproveches

  4. Cartas de lectores: Mafias del IESS

  5. Valeska Kristina: actriz, modelo e influencer que busca rompe estereotipos

LO MÁS VISTO

  1. Enner Valencia celebra su gol 47 y despide las eliminatorias en una noche histórica

  2. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  3. Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

  4. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  5. ¿Enner Valencia se retira hoy del fútbol? Estos son sus planes

Te recomendamos