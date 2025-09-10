Cartas de lectores: No te aproveches

Job 30:13 Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Reina-Valera. 1960. Cuando llegues a una posición de autoridad no te aproveches de tu poder, porque serás juzgado y señalado, tu conducta revelará quién eres. No permitas que el cinismo te domine. Los primeros en aprovecharse serán tus amigos y familiares, y cuando no estén de acuerdo con la repartición, serán los infidentes y filtrarán tus secretos; no te dejes manipular por nadie.

Ten cuidado, los aduladores profesionales se acercarán para obtener ventaja, te dirán lo que quieres escuchar. Tu discernimiento será cegado por el aplauso; mantén la cordura y la sensatez para no caer. Cuando más los necesites te abandonarán, entonces comprenderás la realidad. Los que dicen estar contigo, no están, solo estaban para abusar de la confianza; te dolerá descubrir la verdad. ¿Qué es el abuso de confianza? ¿Quiénes se aprovechan de sus cargos? ¿Por qué debemos ser justos y honestos? Cuando alguien se acerque a ti para adularte, cuidado, solo busca aprovecharse de tu amistad, abusará de la confianza y te atacará por la espalda.

Agustín Romero