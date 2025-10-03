Cartas de lectores | Multilateralismo homogeneizante

Detrás de la onda actual de la política internacional trumpista y sus renegados, dirigida desde clubes exclusivos de la aristocracia bolsista corporativista transnacional, se esconde un modelo alienado artificial de ideología globalista plutocrática. Solo cuentan los multibillionarios, como dioses de la humanidad; los demás seguidores son lacayos arrastrados por el dinero. Su política rectora es afirmando culturas alienadas que devaloran, desprecian, ridiculizan y eliminan tradiciones nativas para ir creando pueblos únicos robotizados por inteligencia artificial. La industrialización de la vida, como el cineasta alemán Fritz Lang demostró en su película Metrópolis hace cien años, la cual se actualiza por la constante destrucción de la vida social humana, individual y colectiva, es uno de los fundamentos de la creciente violencia no solo en Ecuador sino en el mundo entero. Esa plutocracia necesita la violencia para acabar con la vida pacífica de pueblos autónomos, soberanos. Uno de los mecanismos sistémicos de la industrialización de la vida es la forzada migración del campo a las ciudades, desgarrando la tierra a los campesinos, destruyendo sus culturas apegadas a la Pachamana y, así separando a la humanidad de la naturaleza. Destrucción cultural que va a la par con la destrucción de la biodiversidad y de suelos cultivables que se reducen anualmente en millones de hectáreas. Tal el multiculturalismo como ideología civilizatoria globalista con órdenes de arriba hacia abajo, que ve género, nacionalidad y raza de modo opcional con el dominio de plutócratas globalistas como constante única, es amenaza de deshumanización. Por todos lados están despertando consciencias de seres humanos no totalmente traumatizados por la robotización y viendo que la única salvación es proteger a nuestras comunidades con nuestras propias formas de vida de enemigos externos e internos. Antes de hundirnos en el pantano plutócrata integremos nuestras fuerzas pensantes por un nuevo modelo societario civilizatorio mundial, sobre la base de una vida armónica con la naturaleza, fundamentando la convivencia humana sana.

Federico P. Koelle D.